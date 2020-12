Ons land telt meer dan 10.000 doden in woonzorgcentra: “Situatie blijft er precair”

“De verhoging van het aantal besmettingen gaat door”, begint Yves Van Laethem, de Franstalige woordvoerder van Sciensano. “We zien een versnelling tegenover de laatste persconferentie. We zien een stijging van 16 procent in Vlaanderen en 7 procent in Wallonië, enkel in Brussel gaat het nog om een daling van 4 procent. Maar ook in Brussel vertraagt deze daling.” Van Laethem toont dat de stijging in de provincie Antwerpen met 26 procent het meest uitgesproken is. In absolute aantallen zien we het meeste aantal besmettingen in Antwerpen, “Alleen in Vlaams-Brabant in Luxemburg is er nog geen stijging”, merkt Steven Van Gucht, de Nederlandstalige woordvoerder voor Sciensano. De toename van het aantal besmettingen doet zich nu voor in alle leeftijden. “De stijging is het grootst bij kinderen onder de 9 jaar, met 34 procent, maar het aantal besmettingen is bij twintigers, dertigers en veertigers veel groter.”

“De stijging bij kinderen lijkt spectaculair, maar ik wil eraan herinneren dat we van een laag niveau komen na de herfstvakantie. Het aantal besmettingen bij kinderen is nog steeds drie keer lager dan bij volwassenen ouder dan twintig.”

10.000 doden

“De ziekenhuisopnames dalen nog met 2 procent”, zegt Van Laethem. Er is nog geen duidelijke stijging, het blijft schommelen tussen de 180 en 200 per dag. “Maar in Antwerpen stijgt het aantal opnames wél al”, waarschuwt Van Gucht. “Met 27 procent op weekbasis. Ook in West-Vlaanderen en Limburg stijgen de opnames met 3 procent.”

Het aantal sterfgevallen stagneert. In de woonzorgcentra valt een lichte stijging van het aantal nieuwe besmettingen op. Het aantal grote uitbraken (meer dan tien gevallen) stabiliseert wel. “De situatie in de woonzorgcentra blijft precair”, concludeert Van Laethem. Ons land telt wel al 10.057 overlijdens. Dat is 56 procent van alle overlijdens sinds de start van de pandemie. “De situatie in wzc’s is en blijft bijzonder precair”, aldus Van Gucht.

Kantelpunt

De mobiliteit is vorige week nog toegenomen, maar alleen in de eerste helft van de week. “In de tweede helft is die mobiliteit gestabiliseerd of zelfs afgenomen”, zegt Van Gucht. “We zitten nog steeds in een kantelpunt, waarbij de curve kan kantelen in de ene of de andere richting. Elke keer we beslissen dat we niet op bezoek gaan bij die extra persoon kan helpen om de curve weer om te buigen. Vele kleintjes kunnen samen een groot maken. Veel mensen die een kleine inspanning doen kunnen samen een grote impact hebben.”

Van Gucht waarschuwt nog dat mensen te lang aarzelen voor ze zich laten testen. “Er zitten gemiddeld nog twee volle dagen tussen het begin van de symptomen en de consultatie bij de huisarts. Terwijl mensen het meest besmettelijk zijn in die eerste dagen. Wacht niet af, maar bel uw dokter en laat u zo snel mogelijk testen. Zo helpt u uzelf, en de mensen in uw omgeving het beste. Er circuleren heel weinig andere virussen dan het coronavirus. Als u symptomen hebt van een virus, dan moet u ervan uitgaan dat het om het coronavirus gaat, tenzij het bewezen is via een test.”