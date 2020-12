Rotary deelt 9000 Goeiendag-handjes uit

Rotary Club Zonhoven deelde vorig weekend 9000 handjes uit in Zonhoven. De bedoeling is om een ‘goeiendag’-campagne op te zetten.

Hoe gaat het met jou? Uitstekend? Of gewoon goed, gezien de omstandigheden? Het zijn voor iedereen bijzondere tijden. Onze lichamelijke en mentale gezondheid gaan gebukt onder de enorme impact van het virus. Studies wijzen uit dat maar liefst 46% van de bevolking zich eenzaam voelde tijdens de eerste lockdown. Nu we opnieuw verplicht worden om thuis te blijven, wegen de maatregelen door op ons gemoed: angst, isolatie en wantrouwen steken de kop op. Het begin van dé oplossing schuilt volgens Rotary Club Zonhoven in een klein hoekje! Kunnen we niet heel eenvoudig beginnen met elkaar een ‘goeiendag’ te wensen? Rotary is ervan overtuigd dat dit een waardevolle impact kan hebben om het pessimisme en de negativiteit te doorbreken. Zeker voor mensen die vandaag in een sociaal isolement zitten, kan een welgemeende goeiendag een wereld van verschil betekenen. Een positieve boost, die energie geeft om opgewekt door het leven te gaan. En hoeveel moeite kost dat? Rotary Club Zonhoven wil met deze actie een positief signaal geven. De apotheose van deze campagne vindt plaats op een groot netwerkevent op 22 mei 2021. Vlak daarna wil Rotary Club Zonhoven zondag 30 mei 2021 laten uitroepen tot de nationale Goeiendag-dag!