Samana Gors-Opleeuw zorgt voor een verrassend kerstgeschenk

“Het is een handtas“, zegt Jozefine Cloosen, voorzitster van Samana Gors-Opleeuw .“We weten dat het zware tijden zijn voor onze leden, maar we willen hen hiermee een hart onder de riem steken. Het is een tas waar ze figuurlijk 2020 in kunnen wegstoppen en hopelijk een veel beter 2021 uit kunnen halen.”De afgelopen weken mocht elk van de leden dit knutselwerkje van handdoeken aan huis ontvangen, samen met een warme kerstwens. De reacties waren uitermate positief. “Daarvoor doen we het”, zegt de voorzitster. “Een positieve noot in deze donkere dagen brengen.”