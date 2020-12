Hendrikt maakt coronatocht naar Scherpenheuvel

Hendrik Berben uit Dilsen-Stokkem had zich bij zijn pensionering een gezonde daginvulling voorgenomen: wandelen en fietsen. De rondjes rond de kerktoren liepen al snel uit tot een wandeltocht naar het kerkje van Heppeneert. De voettochten werden alsmaar langer en de conditie voor de grote uitdaging was op schema tot corona alles overhoop gooide. In een moment van bezinning stond Hendrik stil bij het leed, de vereenzaming die de pandemie veroorzaakte en wilde zijn betrokkenheid uiten. Rik had vernomen dat corona ook “kroon” betekende in het Latijn. De Onze-Lieve-Vrouw van Heppeneert draagt geen kroon, maar die van Scherpenheuvel wel, zo redeneerde hij. Hij vatte het plan op om zijn conditie verder uit te bouwen voor een voettocht naar het verre bedevaartsoord. Zijn maten Carlo Daamen en Ronny Andries porden hem aan om samen tijdens de zomer voldoende trainingstochten mee te stappen. Zijn huisarts Joke Vandenheuvel en kleuterjuf Veerle Dreesen stapten letterlijk mee in het plan. Pal in de periode van de warmste week, of van “Kom op tegen Kanker”, ging het viertal vorige zaterdag van start klokslag 5 uur op de toren van Dilsen-Stokkem voor een uitgekiend parcours dat zoveel mogelijk langs bos- en veldwegen liep en zo weinig mogelijk langs de grote steenwegen. Jammer genoeg moest Carlo Daenen na enige tijd op doktersadvies de onderneming staken. Volledig coronaproof wachtte een camper het drietal op afgesproken punten op voor een sanitaire stop. De druilerige regen zorgde voor extra penitentie voor de bedevaarders. Ondanks wat misrekening in de bossen kwamen ze na 104.350 stappen of 75 km verder om 21 uur in Scherpenheuvel aan. Moe, maar voldaan. Zonder blaren, maar met een teen in de blauwe kleur van de ogen van Onze-Lieve-Vrouw. Rik is dankbaar voor de morele steun van zijn tochtgenoten Joke Vandenheuvel en Veerle Dreesen. “Het is bemoedigend te ervaren hoeveel mensen meeleven met een dergelijk initiatief”, aldus Hendrik Berben.