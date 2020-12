Nieuwe voetbalkooi voor jongeren in Houthalen-Oost

Houthalen-Helchteren

Al heel wat jaren zijn jongeren in Houthalen-Oost vragende partij voor een panna-soccerveldje in hun wijk. Veel jongeren spelen graag op een ongedwongen manier een partijtje voetbal, maar de open ruimte die dat toelaat, wordt steeds schaarser. Zo'n panna-pleintje is voor hen een ideale oplossing.