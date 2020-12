Neosbestuur brengt bezoek aan leden

Zoals alle verenigingen was het ook voor Neos onmogelijk om iets te organiseren, maar hun leden vergeten deed het bestuur zeker niet. Met een mooi geschenkje, een flesje cava, pralines, een pakje zoute stokjes en een mooi kaartje gingen ze op pad. Ja, zelfs hun leden in Balen, Mol en Hasselt kregen een bezoekje. De leden waren blij verrast, dat was te merken aan hun reacties en de talrijke bedank mailtjes die ze kregen. Zeker een stimulans voor het bestuur om verder te blijven werken.