Don Bosco Helchteren organiseert hartverwarmende actie

Ze maakten kerstwensen voor mensen die het deze tijd extra zwaar hebben, zoals familieleden die in de zorgsector werken of grootouders die in een woonzorgcentrum wonen. Ook mensen die erg lang in een ziekenhuis moeten verblijven werden niet vergeten. De jongens en meisjes gingen aan de slag en ontwierpen kerstkaartjes, digitale knutsels en kunstwerkjes uit hout. Heel bijzonder zijn de vredeslantaarns die de leerlingen van 1B maakten.Met de welwillende hulp van enkele sponsors kon de school een wedstrijd koppelen aan de ingeleverde werkstukken. Leerlingen en leerkrachten konden de ingestuurde creaties beoordelen. De PAG-leden kunnen nu aan de slag gaan om de kerstkaarten en kunstwerkjes coronaproof te bezorgen aan alle beoogde personen.