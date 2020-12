KWB organiseert griezeltocht

KWB organiseert een Winterse Griezeltocht, van 20/12 tot 7/1/2021, vertrek aan zaal De Kring Priester Poppelaan 1 in Leopoldsburg.

Een wandeling zo’n 3 kilometer voor jong en oud, een aanrader om met het gezin te doen. Je wandelt langs zeven verschillende griezelborden met QR-codes. Als je die met je smartphone scant, vertelt Bent Van Looy je telkens een stukje van een griezelverhaal, gecombineerd met een leuke opdracht. De verhalen zijn opgesplitst in een leuk verhaal voor -10-jarigen en een iets griezeliger verhaal voor +10-jarigen. Startdag en -uur kies je zelf, er is geen inschrijving nodig. De wandelroute kan je downloaden bij het eerste griezelbord aan parochiezaal De Kring. Wil je in het donker griezelen, vergeet dan je zaklamp en fluohesje niet.