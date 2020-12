Le nouveau Greg Van Avermaet est arrivé, en hij is nog altijd even ambitieus: “Die verandering van lucht doet me goed”

Alles rond good old Greg Van Avermaet (35) is nieuw, nieuw, nieuw. Het maakt dat de olympische kampioen van Rio met de ambitie van een jong veulen aan een laatste (?) drieluik bij AG2R-Citroën begint. “Die verandering van lucht doet me goed. Ik werkte tien jaar in dezelfde structuur. Ik ging op stage, kon de ogen sluiten en wist toch wat er ging gebeuren”, zegt Van Avermaet. Na het vertrek van eeuwige Tourbelofte Romain Bardet staat hij symbool voor de koerswijziging van de Franse ploeg.