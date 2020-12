Voetbalclub Lille OSC staat op het punt in handen te komen van de Limburgse zakenman Maarten Petermann. De Landgravenaar verdient zijn geld met investeringsfondsen en komt uit een flamboyant gezin. De ene broer, Stephan, maakt faam als architect, de ander, Christian, is als zakenman wereldberoemd in Parkstad. Maar over Maarten is nauwelijks iets bekend.