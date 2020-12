Jeugdhuis Club 9 opent blokbar

“Club9 heeft reeds enkele malen zo’n studieruimte als blokbar ingericht, onder de term BLOK-CLUB. Als jeugdhuis vinden we het belangrijk dat we er zijn voor onze jongeren, en zeker in deze rare tijden. Niet iedereen heeft een eigen kamer om rustig te studeren. Niet iedereen heeft ouders die betrokken (willen) zijn bij het leerproces van hun kinderen. Door leerlingen en studenten op een veilige manier samen te brengen en te laten studeren in onze grote fuifzaal, proberen we te werken aan de autonomie en de motivatie van de jongeren. Zien leren, doet nu eenmaal leren”, zegt Mario Gielen van Club9. “Het aantal deelnemers tijdens de laatste editie was beperkt, maar gezien het mooie weer opteerde men waarschijnlijk vaker om buiten te studeren”, legt schepen van jeugd Jessie De Weyer uit. Tijdens deze aankomende blokperiode doet Club9 opnieuw een inspanning, maar dan wel vraaggericht. Vanaf 21 december tot en met 9 januari is er plaats voor 20 studenten. Heb je interesse om coronaproof te komen blokken? Schrijf je dan snel in via www.bitly.com/BlokclubBeringen.Het stadsbestuur doet hiermee een oproep aan geïnteresseerde studenten om zich in te schrijven, want enkel op dagen met voldoende interesse gaat de blokbar effectief door. “Indien echter zou blijken dat de vraag en de nood veel groter is dan het aanbod, zullen we nagaan of we bijkomende locaties en periodes kunnen voorzien. Uiteraard moeten we dan ook het nodige toezicht kunnen voorzien”, zegt schepen De Weyer.De blokbar zal volgens de nodige veiligheidsvoorschriften worden ingericht. Omdat toezicht op de regels belangrijk is, staat het stadsbestuur niet toe dat jeugdverenigingen eigen privéblokplaatsen inrichten. “Wel willen we deze jongeren de weg wijzen naar het initiatief van Club9 en indien nodig hen betrekken bij het opzetten van bijkomende openbare locaties”, besluit de schepen.