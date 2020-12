Samana Sledderlo zorgt voor kerstverrassing via canvas-project 'Kleine kunst, grote verbondenheid'

"Ons project 'Kleine kunst, grote verbondenheid' vertelt meteen waarop Samana Sledderlo wilde inzetten in deze donkere coronatijd", aldus Gie Truyen, voorzitter van Samana Sledderlo. "Wij willen verbonden blijven met alle leden én mantelzorgers (ongeveer 100). Want alle andere activiteiten in groep, alsook de huisbezoeken, liggen al sinds het voorjaar stil."In oktober ontving elk Samana-lid via een kernlid een doe-pakketje met een canvas en 6 stickers. Naast de handleiding kregen ze ook een woordje uitleg aan de deur of een telefoontje. Elke deelnemer werd uitgedaagd om de canvas te versieren met een boodschap van verbondenheid. De stickers moesten zeker een plekje krijgen, maar eigen inspiratie werd aangemoedigd: foto’s uit tijdschriften, een tekening, een gedicht of lied, een handafdruk, stempelen, sjabloneren, schilderen... Iedereen kon meedoen op eigen tempo en volgens eigen talent. Ook assistentie was zeker welkom van een gezinslid, mantelzorger, een kleinkind of een buur. Zo werd het meteen ook een leuk tijdverdrijf in goed en veilig gezelschap. Einde november werden de creaties opgehaald en dat zorgde meteen voor een bijzonder kleurrijk en geslaagd pallet.In aanloop naar Kerstmis worden alle leden verrast met een gevarieerd Samana-kerstpakket, waaronder een mooi verpakt anoniem kunstwerkje van een ander Samana-lid. "Wij kunnen nu al zeggen dat dit project effectief tot grote verbondenheid heeft geleid. We schatten dat we voor minstens 200 mensen verbondenheid hebben gecreëerd, zowel met elkaar als met Samana als vereniging. We vangen ook veel positieve reacties op van de leden. De leden schonken op deze wijze iets van hun creativiteit én tijd aan een ander en ze krijgen er ook wat voor terug. En zij kijken natuurlijk reikhalzend uit naar de kerstverrassing met het canvas van een ander lid", besluit Gie Truyen.