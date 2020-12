Ferm Kinderopvang ondergedompeld in de kerstsfeer

Anita Lodewyckx werkt al 20 jaar in Houthalen-Oost als onthaalouder voor Ferm Kinderopvang. Elke werkdag is voor Anita een prachtige dag om te werken als onthaalouder. Anita vertelt: “Nu de donkere dagen eraan komen, is kerstsfeer zeer belangrijk. Samen met de onthaalkinderen maakten we een kerstboom. En we telden af van 5 tot 0 om dan de lichtjes te ontsteken. Je had die gezichtjes moeten zien. Daar doe je het toch voor.” De kinderen kregen een kerstmuts. Anita vertelde met veel enthousiasme verhalen over de kerstman. “Het kerstverhaal, de lichtjes, het samen-zijn met de kinderen. Dat is hoe we deze donkere dagen mooi maken", zegt Anita.