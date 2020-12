TISM schenkt warmte aan woonzorgcentra

Bree

In normale omstandigheden konden de leerlingen van 1B en 2B van TISM het eerste trimester afsluiten met een project. Voor 1B stond dat dan in het teken van het thema ‘De feesttafel’. De 2B’ers maakten dan weer kennis met het thema ‘Anders dan anderen’, waarbij ze o.a. in enkele woonzorgcentra een handje zouden gaan toesteken.