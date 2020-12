Markthallen vanaf maandag ingericht als veilige studieplaats

“Het is een vraag van vele studenten die we moeten kunnen waarmaken onder strikte voorwaarden. Een goede studieomgeving is cruciaal voor goede studieresultaten maar ook voor het mentale welzijn van de Herkse studenten”, stelt voorzitter van de jeugdraad, Tom Buekers. Tom werkt zelf als studiecoach in het onderwijs en weet als geen ander hoe belangrijk een goede studieplek is voor studenten. “In het verleden organiseerden we ook telkens een blokbar in De Markthallen. Studenten en jongeren zijn op zoek naar een plaats waar ze op een veilige en rustige manier hun leerstof kunnen verwerken. Dit is zeker het geval voor veel jongeren die daarvoor thuis geen of te weinig plaats hebben.” Vanaf 21 december 2020 kan je op weekdagen tussen 9 en 17 uur in De Markthallen terecht om rustig en veilig te kunnen studeren. Inschrijven is wel verplicht. Info en een online agenda van de beschikbare tijd met het aantal plaatsen zijn te vinden op de Facebookpagina van de Herkse jeugd. De studieplaats blijft ingericht tot 5 februari. LW