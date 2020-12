Aantal besmettingen stijgt sneller en sneller

Het aantal nieuwe besmettingen stijgt alsmaar sneller en sneller. Gemiddeld raken nu op weekbasis 2.445 mensen besmet, dat is een stijging van 12 procent in vergelijking met de week voordien.

Gemiddeld worden nu per dag 184 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat is nog steeds een daling, zij het een minimale. Het aantal overlijdens bedraagt nu 93 per dag. Dat is een daling van 6 procent.