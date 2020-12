Robbie Williams bijna dood door “te veel vis”: “Ik vergiftigde mezelf”

Vis, gezond? Niet als je het in overvloed eet. Dat merkte Robbie Williams (46) aan den lijve. De Britse zanger at op een bepaald moment twee porties vis per dag, waardoor het kwikgehalte in zijn lichaam zich gevaarlijk opstapelde. Volgens dokters vergiftigde hij zichzelf.

Tonijn, octopus, zeevruchten, … Eender wat je vangt in de zee, Robbie Williams at het drie jaar geleden bij de vleet. De Let me entertain you-zanger volgde tot 2017 een dieet op basis van vis om fit te blijven. “Ik at twee keer per dag vis”, vertelt hij aan de Britse krant The Mirror. “Daardoor had ik plots de ergste kwikvergiftiging die de dokters ooit hadden gezien. Hadden ze dat niet ontdekt, dan was ik doodgevallen.”

Robbie Williams met zijn echtgenote Ayda, dankzij wie zijn kwikvergiftiging aan het licht kwam. — © ISOPIX

De diagnose kwam er nadat Williams’ vrouw Ayda hem overtuigde om zich te laten testen. “Ze is een neuroot: Ayda ondergaat constant zulke routinecontroles.” Dankzij het onderzoek zagen dokters hoe het gif zich had opgestapeld in het lijf van de zanger. Hoger dan bij eender wie. “Weet je wat ik toen dacht? Ik heb gewonnen! Zo werkt mijn ego. Heb ik de hoogste testscore? Dankjewel. Ik heb letterlijk ‘the mercury award’ (wat ook een belangrijke Britse muziekprijs is, nvdr.) gewonnen.”

Meteen na de ontdekking zwoer Williams vis af. Hij stapte over op een veganistisch dieet. “Een dag later at ik alleen nog plantaardig voedsel.”(dvg)