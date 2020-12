Raf Van Brussel krijgt na coronabesmetting plots smaak en geur terug tijdens radioshow

Raf Van Brussel (49) is zijn smaak en geur weken geleden verloren nadat hij besmet was geraakt met het coronavirus. Tijdens zijn radioprogramma op Joe met Rani De Coninck kwamen zijn zintuigen plots terug, toch wel een emotioneel moment.

Het was nota bene tijdens een culinair item met groentechef Seppe Nobels van restaurant Graanmarkt 13 in Antwerpen, dat Van Brussel plots iets gewaar werd. Nobels kwam in de radioshow van Raf met Rani De Coninck een speciale kroket voorstellen, die hij had bedacht naar aanleiding van de actie Kroketten voor iedereen. Toen Raf de Joe-kroket onder zijn neus kreeg en ervan proefde, werd hij plots emotioneel. “Ik kon niks meer smaken of ruiken, maar zonet heb ik weer smaken geproefd. Ik krijg er kippenvel van”, zei Raf geëmotioneerd. “Ik proefde de mayonaise en de texturen. Al is het nog niet voor de volle honderd procent. Ik ga dit moment niet snel vergeten.”

Van Brussel bleef zo’n zes weken verstoken van geuren en smaken. Begin november moest hij na een besmetting in quarantaine. Na twee weken kon hij weer aan de slag, maar hij droeg tot deze week nog steeds de gevolgen van de besmetting. Het ‘probleem’ is dus nog niet helemaal opgelost. Al gaat het wel duidelijk de juiste richting uit.(tove)