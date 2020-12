Er is grote onduidelijkheid over de honderden Nigeriaanse schooljongens die vorige week waren ontvoerd van een kostschool. Ze zijn vrijgelaten, hebben de lokale autoriteiten aan BBC laten weten en wordt bevestigd door de persoonlijke assistent van president Muhammadu Buhari. Maar uit veiligheidsbronnen vernam het Franse persagentschap AFP dat een aantal scholieren mogelijk nog in handen was van de ontvoerders.