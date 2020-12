Roep om langere kerstvakantie nu cijfers stijgen, maar heeft dat zin?

Nu de cijfers weer stijgen, klinkt ook de roep om de kerstvakantie te verlengen almaar luider. Sommige experts pleiten zelfs voor een schoolsluiting tot eind januari. Wat fel tegen dat idee pleit, is de psychologische impact op kinderen en de toename van de leerachterstand. Maar wat zeggen virologen? Feit is dat de discussie nog niet beslecht is op de vooravond van het laatste Overlegcomité voor de vakantie. Wij zetten de pro’s en contra’s van een langere kerstvakantie op een rijtje.