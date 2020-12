Schuldig aan gifmoord op Ferre (8). Na twaalf uur pleidooien over het lot van moeder Ann Vandekerckhove (46) is de jury donderdagavond laat tot dat verdict gekomen. Nadat Jef Vermassen en de aanklager urenlang hadden gehamerd op de “vele leugens” van de beschuldigde, hoopten haar advocaten net op clementie. “Ze is geen moordenaar. Ze was enkel nalatig.” Maar dat mocht niet baten.