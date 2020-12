Het kostte bloed, zweet en tranen, maar Maaseik staat in halve finale van de CEV Cup. In de kwartfinale - hun 250ste match in Europa - haalden de Maaslanders het met 3-2 van Las Palmas. Nog één horde - Zenit Sint-Petersburg - scheidt Maaseik van een eerste Europese finale sinds 2008. Die halve finale zal eind februari afgewerkt worden .