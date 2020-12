HOUTHALEN

Vandaag buigt de politierechtbank in Hasselt zich over het spectaculaire verkeersongeval van 2 augustus in Houthalen. Een zware pick-uptruck reed toen frontaal in op wachtende auto’s aan het verkeerslicht. De chauffeur wordt beschuldigd van onopzettelijke slagen en verwondingen, en inbreuken tegen de verkeerscode. 18 slachtoffers stellen zich burgerlijke partij.