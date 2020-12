Schattig: tweejarig meisje en haar python zijn dikke vriendjes

Indy’s moeder, Lauren, zei: “Ik ben heel blij dat Indy en de slang vrienden zijn. Ze is helemaal niet bang en laat haar speelgoed altijd aan haar zien als ze in haar kooi zit.”

Lauren voegde eraan toe dat de slang nog nooit iemand heeft gebeten en kalm is als er kinderen spelen. “Ik hou haar wel nauwlettend in de gaten houden, zodat ze de slang niet per ongeluk pijn doet. Ik heb de slang al zes jaar en ze is heel kalm en zachtaardig.”

Een balpython is niet zo groot. Ze zijn vrij volgzaam en gemakkelijk te hanteren, waardoor ze ideale huisdieren zijn.

(kabu)