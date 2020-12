Drankengigant Coca-Cola schrapt wereldwijd 2.200 jobs, waarvan 1.200 in de Verenigde Staten. Dat heeft het bedrijf donderdag bevestigd. De banen zullen verdwijnen door een combinatie van vrijwillig vertrek en ontslagen. Coca-Cola had begin dit jaar 86.200 werknemers, van wie 10.400 in de Verenigde Staten.