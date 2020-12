Robert Lewandowski is de FIFA Speler van het Jaar, Kevin De Bruyne in het elftal van 2020

De Pool Robert Lewandowski (32) is door de FIFA uitgeroepen tot Speler van het Jaar. De scoringsmachine van Bayern Munchen haalde het in het eindverdict van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Kevin De Bruyne werd door zijn collega’s verkozen tot lid van het FIFA FIFPro-elftal van het jaar. Bij de vrouwen ging de titel van beste Speelster naar de Engelse Lucy Bronze.

Vanavond werden de FIFA Awards uitgereikt, een jaarlijks weerkerende galashow met de aanwezigheid van de groten der aarde. Alleen was er dit jaar geen live publiek aanwezig en werden de laureaten per videocall geïnterviewd. De belangrijkste trofee - FIFA Speler van het Jaar - ging naar de Poolse aanvaller Robert Lewandowski. FIFA-voorzitter Infantino was speciaal naar Doha afgereisd om de trofee uit te reiken. Zijn ploegmaat Manuel Neuer werd uitgeroepen tot beste doelman van het jaar. Jürgen Klopp werd uitgeroepen tot beste coach van het voorbije jaar.

“Ik ben trots en zeer gelukkig, voor mezelf en mijn team”, reageerde de laureaat. “Want deze prijs is ook een prijs van Bayern Munchen en de Poolse nationale ploeg. Dat ik deze prijs kan winnen tegen Cristiano Ronaldo en Messi, maakt het nog specialer. Met hen vergeleken worden, is fantastisch. Mijn hoogtepunt dit jaar? Het was zeker geen makkelijk jaar maar we hebben alles gewonnen wat er te winnen viel. Het hoogtepunt? De winst in de Champions League.”

Bij de vrouwen werd Lucy Bronze (Ol. Lyon/Manchester City) uitgeroepen tot Speelster van het Jaar. De Engelse haalde van het Pernille Harder (Wolfsburg/Chelsea) en Wendie Renard (Ol. Lyon).

Ook werden de FIFA FIFPro-elftallen bekendgemaakt, zowel bij de mannen als de vrouwen. Bij de mannen werd Kevin De Bruyne tot ’s werelds beste elftal gekozen. Er was ook een moment ter nagedachtenis van de vorige maand overleden Diego Maradona, het mooiste doelpunt van de afgelopen twaalf maanden werd gescoord door Heung-Min Son (Tottenham).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De verschillende laureaten

FIFA Speler van het Jaar: Robert Lewandowski (Bayern Munchen)

FIFA Speelster van het Jaar: Lucy Bronze (Ol. Lyon/Manchester City)

FIFA Fan Award: Marivaldo (Brazililië)

FIFA Fair Play Award: Mattia Agnese (Ospedaletti)

Beste coach mannenvoetbal: Jürgen Klopp (Liverpool)

Beste coach vrouwenvoetbal: Sarina Wiegman (Nederlands elftal)

FIFA Puskas Award: Heung-Min Son (Tottenham)

Beste doelman: Manuel Neuer (Bayern Munchen)

Beste doelvrouw: Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon)

FIFA Foundation Award: Markus Rashford (Manchester United)

(gvdl)