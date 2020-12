Molenbeersel

De Koninklijke fanfare van Molenbeersel bij Kinrooi eert zijn oudste muzikant. Jan Kiggen is al 75 jaar actief lid en raakte als kind gepassioneerd door muziek, toen hij de mondharmonica van een Duiste soldaat stal. Het is unicum voor de fanfare, want nog nooit was iemand zo lang lid van de muziekvereniging uit Molenbeersel.