Ziekenhuisdirectie Jessa vraagt geen verstrenging

Hasselt

Terwijl een flink deel Europa helemaal op slot gaat in de kerstvakantie, lijkt er in België geen sprake van een verdere verstrenging. De directie van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt vindt dat een goede zaak. Volgens haar zijn de Belgische coronamaatregelen al streng genoeg. Wel zien ze in het ziekenhuis dat steeds meer mensen lakser worden en de regels niet meer volgen. De directeur roept de Limburgers daarom op om meer discipline aan de dag te leggen zodat de maatregelen niet verstrengd moeten worden. Een verlenging van de kerstvakantie en de sluiting van de grenzen zijn niet aan de orde, zegt de directeur.