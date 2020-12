FIFA Puskas Award: deze fantastische solo van Heung-Min Son is de mooiste goal van het jaar 2020

De FIFA deelde vanavond de FIFA Puskas Award uit, een bekroning van het mooiste doelpunt van het afgelopen jaar. De fantastische run van Heung-Min Son met Tottenham tegen Burnley is bekroond als de mooiste goal van het afgelopen jaar.

De Zuid-Koreaanse sneltrein kwam in balbezit net buiten de eigen rechthoek. Het begin van een waanzinnige run. “Ik was op zoek naar een afspeelpunt maar vond er geen”, reageerde de flankaanvaller. “Dus begon ik maar te dribbelen. En plots stond ik aan de andere kant voor de doelman. Op dat ogenblik besefte ik niet hoe speciaal die goal was maar toen ik achteraf de beelden zag, besefte ik dat het speciaal was.”

© EPA-EFE

(gvdl)