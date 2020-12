Scholen sluiten of niet: “Dat hebben we allemaal zelf in de hand”

Scholen open na de kerstvakantie of scholen dicht tot in januari? “Dat hebben we allemaal zelf in de hand”, zegt viroloog Marc Van Ranst van KU Leuven. “Als we ons met Kerstmis en Nieuwjaar aan de coronamaatregelen houden, dan hoeven de scholen niet dicht.”

Het was immunoloog Hans-Willem Snoeck van Columbia University die donderdag de kat de bel aanbond door te stellen dat de scholen best dicht blijven tot eind januari, omdat de schoolgaande jeugd een hulpmotor van de pandemie is. De immunoloog kreeg vrijdag steun van OESO-onderwijsexpert Dirk Van Damme.

Vakantie als ‘reset’

Inmiddels hebben zowel minister van Onderwijs Ben Weyts als de schoolkoepels en de onderwijsbonden al laten weten dat ze liever de scholen zien opengaan op 4 januari zoals gepland is, maar iedereen kijkt even goed naar de virologen om te horen wat zij adviseren.

“Deze kwestie is intussen gepolariseerd”, stelt Marc Van Ranst vast. “En er valt eigenlijk voor de verschillende kanten een lans te breken. Nemen de kinderen deel aan de pandemie? Ja. Doen zij dat meer dan anderen? Neen. Er gebeuren ook besmettingen in de gezinnen, in de bedrijven... Maar we vinden het maatschappelijk wél belangrijk dat de scholen open blijven.”

Zorgt de kerstvakantie niet sowieso voor een zekere afkoeling? “Die vakantie zorgt voor een reset, dat klopt”, antwoordt Van Ranst. “Iets wat bedrijven bijvoorbeeld in veel mindere mate hebben. We hebben dat ook andere jaren al gemerkt met het aantal verkoudheden in de scholen. Een week vakantie doet dat aantal fel verminderen. Twee weken vakantie doet dat nog meer verminderen.”

“Maar veel hangt af van wat we in die vakantieperiode gaan doen. Als we met kerst en oudejaar massaal aan het lockdownfeesten gaan, of massaal rond de kalkoen plaatsnemen, dan zullen we de gevolgen daarvan vlug merken. En hetzelfde geldt voor de eindejaarsfeesten. Je kunt begrijpen dat in het licht van die laat vallende eindejaarsfeesten sommigen weer zullen gaan pleiten voor een verlenging van de vakantie.”