Medista en Febelco vormen logistiek partnership voor transport en opslag coronavaccin

Medista, het bedrijf dat in ons land aangesteld is voor het transport van de coronavaccins, gaat de krachten bundelen met Febelco, dat beschikt over grootschalige opslagcapaciteit voor medische producten. Samen vormen ze naar eigen zeggen “het grootste en meest veelzijdige netwerk” in België.

Medista verdeelt vandaag al medische producten en vaccins naar meer dan 30.000 gezondheidsspelers, waaronder huisartsen, ziekenhuisapotheken en woonzorgcentra. Het bedrijf beschikt over een eigen vloot met temperatuurgecontroleerde voertuigen en over hoogtechnologische softwaretoepassingen die toelaten medische transporten in ‘real time’ te traceren. Geen toeval dus dat het door het FAGG werd aangeduid om tot einde maart de coronavaccins in ons land te verdelen, zo berichtte De Tijd eerder deze maand. Voor de periode nadien wordt nog een openbare aanbesteding uitgeschreven.

“Uniek in Europa”

Nu sluit Medista een logistiek partnership met de Febelco groep. De topman van dat bedrijf, Olivier Delaere, is al medevennoot bij Medista. Febelco is de grootste speler voor de verdeling van geneesmiddelen naar apothekers en ziekenhuizen. Daarnaast heeft de groep onlangs ook geïnvesteerd in de bouw van een nieuw hoogtechnologisch medisch logistiek centrum in Tessenderlo.

“Het indrukwekkende complex van 3,5 hectare dat uitgerust is met de meest innovatieve robottechnologie en een koelzone, zal in januari 2021 in gebruik worden genomen. De nieuwe site is uniek in Europa en zorgt voor een aanzienlijke capaciteitsverhoging, waarop ook Medista beroep zal kunnen doen”, klinkt het donderdag in een persbericht. “De combinatie van de netwerken van beide bedrijven en de schaalgrootte die dit met zich meebrengt, is uniek.”

Financiële details over de samenwerking werden niet meegedeeld.