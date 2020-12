Zestien personen onder aanhoudingsbevel in onderzoek naar fraude met steunmaatregelen

De Brusselse onderzoeksrechter heeft in totaal 16 personen onder aanhoudingsbevel geplaatst in het onderzoek van het federaal parket naar fraude met zogenaamde corona-werkloosheidsuitkeringen. Dat meldt het federaal parket. De betrokkenen zijn in verdenking gesteld voor witwassen, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, en maatschap van een criminele organisatie.