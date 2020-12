Het UZ Gent, het grootste ziekenhuis van Vlaanderen, verwacht tegen 4 januari een eerste bestelling met 27.300 dosissen van het Pfizer-vaccin. Dat is voldoende om de bewoners van 127 woon-zorgcentra in Oost-Vlaanderen twee keer te vaccineren. Een tweede bestelling wordt verwacht eind februari, dan worden ook personeelsleden ingeënt. Goed voor ongeveer 29.000 bewoners en personeelsleden in totaal.