‘Mexicaanse Kim Kardashian’ overleden na omstreden biloperatie

Het populaire Mexicaanse Instagrammodel Joselyn Cano is overleden na een – volgens bronnen – omstreden biloperatie die ze onderging in Colombia. Cano stond bekend als de ‘Mexicaanse Kim Kardashian’ en had tot haar dood bijna dertien miljoen volgers op Instagram.

Cano werd slechts 29 jaar oud en zou zijn overleden nadat ze een omstreden biloperatie zou hebben ondergaan. Er wordt dan vet uit andere delen van het lichaam weggezogen en geïnjecteerd in de bil. Dat levert een majestueuze achterkant op, iets waar het Mexicaanse model op sociale media maar wat graag mee pronkte. Ze was de Midden-Amerikaanse evenknie van Kim Kardashian, zo werd gezegd.

Haar dood is nog niet bevestigd door haar familie, maar zou al op 7 december hebben plaatsgevonden. Bijzonder is wel dat er afgelopen week een drie uur durende dienst op YouTube verscheen, zeer waarschijnlijk een registratie van de uitvaart van Joselyn Cano.

Collega-‘influencers’ reageerden verbijsterd op het nieuws over haar overlijden. Zo schreef Lira Mercer (ruim vier miljoen volgers): “OMG, Joselyn is overleden na een operatie in Colombia. Dat is echt gestoord”.

Biloperaties erg populair

Mede door Kim Kardashian, die maar wat graag de spuit in haar achterwerk zet voor wat extra volume, worden biloperaties steeds populairder. Ze zijn echter ook niet zonder gevaar. Het kan, wanneer een en ander niet goed wordt uitgevoerd, leiden tot een vetembolie en in sommige gevallen zelfs tot de dood. De kans op overlijden is volgens specialisten één op drieduizend, een schrikbarend hoog percentage.

Dat heeft Joselyn Cano inmiddels, letterlijk helaas, aan den lijve ondervonden.