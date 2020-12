Gingelom

Een man (71) uit Gingelom heeft in beroep een zwaardere straf gekregen voor het misbruik van zijn adoptiedochter. De Antwerpse rechter legde hem drie jaar cel op nadat hij in Hasselt eerder 30 maanden voor de feiten kreeg. “Het begon als ik in zijn bed lag om naar Samson en Gert te kijken.”