Eerste coronaproof spel zonder grenzen volgende zomer in Vechmaal

Volgende zomer organiseert Chiro Harlekijn Vechmaal, in samenwerking met Titan Events, de ‘Bubble Games’ in Heers. Zestig teams zullen het dan coronaveilig tegen elkaar opnemen in hun eigen bubbel op tien gigantische attracties.

Samen met verschillende jeugdverenigingen organiseert Titan Events volgend jaar de Bubble Games op tien locaties over heel Vlaanderen. Een van die jeugdverenigingen is Chiro Harlekijn uit Vechmaal. Op zaterdag 28 augustus 2021 zullen daar een 60-tal teams, van zes tot tien leden, tegen elkaar strijden voor de winst en de eer.

“Het concept is een spel zonder grenzen”, vertelt Gust Robyns van Chiro Vechmaal. “Op tien verschillende attracties worden de vaardigheden van het team getest. Om de spellen tot een goed einde te brengen, heb je snelheid, behendigheid, kracht, evenwicht en inzicht nodig.” Anders dan tijdens het laatste spel zonder grenzen in 2014 zijn het dit keer niet alleen ploegen uit de Heerse kerkdorpen die tegen elkaar zullen strijden. “Deze Bubble Games zijn ook geschikt voor teams buiten de gemeente. We gaan voor een onvergetelijke dag op het terrein aan de chirolokalen in Vechmaal.”

Coronaveilig

De Bubble Games zijn een nieuw onderdeel in de evenementenreeks van Titan Events. Het is ook het eerste evenement dat coronaveilig aangeboden zal worden. “Sinds het wegvallen van alle events door de coronacrisis is het niet meer vanzelfsprekend meer om aan een evenement te kunnen deelnemen”, vertelt Stef Roevens van Titan Events. “Daarom hebben we een formule gevonden om in 2021 de Bubble Games coronaproof te kunnen presenteren. De spelvorm gaat uit van teams die op zichzelf één bubbel vormen.”

Inschrijven voor de Bubble Games kan via www.bubblegames.be. Een teamticket kost 240 euro en is geldig voor 10 personen.