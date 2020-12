“Rooster nootjes en een koud bad voor de frietjes”: tips om jezelf stress te besparen in de keuken op kerst- en oudejaarsavond

1. Voorzie de juiste keukenhulpjes. Als je gaat mealpreppen ihet belangrijk om de juiste tools in huis te hebben. Een keukenweegschaal is onmisbaar, maar ook een waterkoker, steamer en microgolfoven kunnen je flink wat tijd en werk besparen.

2. Bakjes en zakjes. Twee zaken waar je voor wat betreft mealprepping niet op mag besparen. Want deze verpakkingen moeten de juiste maten hebben, je voedsel kunnen beschermen en vaak ook microgolf- of ovenbestendig zijn. Houd zeker in het achterhoofd wat je feestgerechten en ingrediënten zijn: deze zullen de vorm en grootte grotendeels bepalen.

3. Maak een goed schema. Goed plannen is de kern. Alles staat of valt met deze planning en structuur. Bepaal eerst welke recepten je wil klaarmaken, maak op basis daarvan jouw boodschappenlijstje en kijk welke bereidingen je eventueel al een dag op voorhand kan klaarmaken.

4. Combineer slim en ga zo voor zero-waste. Heb je bijvoorbeeld voor je aperitiefhapjes een kwartje van een hele knolselder nodig? Bekijk dan of je de rest niet kan verwerken in je hoofdgerecht. Denk ook na over porties en vries overschotten in - indien mogelijk. Dat is goed voor het milieu én je portemonnee.

5. Zorg voor een efficiënte en veilige bewaring. Goed bewaren van op voorhand gemaakte bereidingen is heel belangrijk - ook voor voedselveiligheid. In de koelkast kan je op voorhand bereidde voedingsmiddelen over het algemeen een twee tot drie dagen bewaren. In de diepvriezer kan het langer, tot wel twee à drie maanden. Sluit bakjes en zakjes altijd goed af.

Extra tips:

- Nootjes geven een crunch aan je feestgerechten en geven je een extra verzadigd gevoel. Rooster ze op voorhand droog in een pan, zo komen alle smaken en aroma’s goed vrij.

- Maak je verse frietjes? Snijd ze dan op voorhand en bewaar ze in een bakje koud water in de koelkast tot gebruik. Dep de frietjes goed droog voor je ze gaat frituren.

- Vis koop je best in een viswinkel. Daar liggen vissen vaak in hun geheel en kan je vragen om er moten uit te snijden. Zo ben je zeker dat je vis vers is en je de vis krijgt die je wenst. Bewaar vis altijd op de koelst mogelijke plaats in de koelkast wegens de beperkte houdbaarheid.

- Wildstoverij is het perfecte mealprep gerecht voor de feestdagen. Je hebt slechts één grote pot nodig en moet nadien dus ook niet veel afwassen.

- Heb je te veel kruidenolie of pesto gemaakt voor je feestgerechten? Vries deze in ijsblokvormpjes in. Zo heb je altijd verse olie of pesto in kleine porties in huis.

- Te weinig tijd om voor te bereiden: gebruik diepvriesgroentjes. Deze zijn snel klaar en besparen je een hoop snij- en schilwerk.

- Wil je verse kruiden zoals basilicum, koriander, peterselie en salie langer bewaren? Rol ze dan in vochtig keukenpapier en bewaar in de koelkast.

- Puree kan je perfect op voorhand klaarmaken. Voeg ingrediënten zoals room of melk wel pas de dag zelf toe. Zo verklein je de kans op een zuur smaakje.