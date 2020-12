Mike De Decker sneuvelt in eerste ronde op WK darts

Mike De Decker (PDC-95) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde op het PDC WK darts (2.5 miljoen pond/2.765.000 euro). In het Londense Alexandra Palace kreeg hij een zware 3-0 nederlaag aangesmeerd van de Japanse outsider Edward Foulkes.

De Decker nam een moeizame start en zag Foulkes met een 140 uitworp en een gemiddelde van 102.5 de eerste set met 3-0 op zijn naam schrijven. In set twee won de Mechelaar met een 14-darter de eerste leg, maar Foulkes ging op zijn elan verder en profiteerde optimaal van een aantal missers van onze landgenoot wat resulteerde in 3-1 setwinst.

De Decker, die met de rug tegen de muur stond, kwam met uitworpen van 40 en 117 op een leg van winst in set drie, maar andermaal liet hij het afweten bij het uitwerpen. Foulkes prikte daarentegen nog een 180 maximumworp weg en verzilverde met 3-2 setwinst een plaats in de tweede ronde. De Japanner wierp een gemiddelde van 90.97 per drie darts tegen 86.74 voor De Decker. Ook bij het uitwerpen was Foulkes, die Welshe roots heeft, met 50% een pak accurater dan De Decker die uitkwam op slechts 23.08%.

. Uitslag eerste ronde:

Best of 5 sets.

Edward Foulkes (Jap) - Mike De Decker (Bel/95)3-0

3-0, 3-1, 3-2