Genkse Donderdagmarkten kerst en nieuwjaar vervroegen

GENK

Uitzonderlijk zullen de Donderdagmarkten in Genk-Centrum op de dag voor kerst en nieuwjaar twee dagen vervroegen. Concreet betekent dit dat er een markt zal zijn op de dinsdagen 22 en 29 december van 15 tot 19 uur en niet in de voormiddag zoals gewoonlijk. “Die beslissing is genomen in overleg met de marktkramers”, zegt schepen van economie Toon Vandeurzen. “We behouden het normale marktcircuit, maar ook de coronarichtlijnen. Daar geldt dus evenzeer mondmaskerplicht, afstand houden en een goede handhygiëne. Eten en drinken op de markt blijft verboden.”