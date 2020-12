De Kerstman gaat undercover in Peru en arresteert een drugs- en mensenhandelaar

Peruaanse antidrugsofficieren, verkleed als de Kerstman en een elf, hielpen bij een inval in Villa El Salvador, een district aan de rand van Lima. — © Reuters

Peruaanse antidrugsofficieren, verkleed als de Kerstman en een elf, hielpen vorige week bij een inval in Villa El Salvador, een district aan de rand van Lima. Ze arresteerden een vermeende drugs- en mensenhandelaar.

Videobeelden van de politie toonden de vermomde politiemannen, van een undercover-eenheid, die de deur van het huis insloegen voordat ze met een man worstelden en hem handboeien om deden.

Tijdens de inval arresteerde de politie het vermeende hoofd van de ‘Los Flaquis’ drugsbende, Luis Antonio Oquendo Machuca. Vier andere vermeende leden werden ook gearresteerd.

Cannabis, cocaïne en een pistool werden in beslag genomen, zei politie-kolonel Fredy Velasquez, chef van de ploeg die de leiding had over de inval. Hij zei dat de agenten vermomd waren om een ​​verrassingselement aan de inval toe te voegen.

