Serge Pauwels wordt ‘Development Coach’ bij Belgian Cycling

Na de aanstelling van Sven Vanthourenhout als bondscoach van de mannen U23 & Elite op de weg breidt Belgian Cycling haar coachesteam verder uit met het accent op ‘development’. Serge Pauwels (37) vult vanaf 1 januari de functie van Development Coach in, terwijl ook het team van bewegingswetenschappers verder wordt uitgebreid met Arne Wallays. Dat laat de nationale wielerbond weten in een mededeling.

Serge Pauwels hield het - na een loopbaan als profwielrenner op het hoogste niveau die hem enkele nationale selecties voor WK’s en Olympische Spelen opleverde - een paar maanden geleden voor bekeken als actief renner. Op 37-jarige leeftijd begint Pauwels – een man die bewees dat universitaire studies een topsportcarrière niet hoeven af te remmen – aan een nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan, als Development Coach bij Belgian Cycling.

Naast het bijstaan van de coaches tijdens wedstrijden bij zowel vrouwen als mannen zal Serge ook projecten als klimmen en tijdrijden mee opvolgen en aansturen. De ervaring die Pauwels overhield aan een loopbaan van vijftien jaar op WorldTour-niveau zal van grote waarde zijn voor de ontwikkeling van de toppers van de toekomst.

Ook op het vlak van de wetenschappelijke begeleiding van renners wordt een nieuwe stap gezet. Vanaf 2021 zal Belgian Cycling een beroep doen op de diensten van Arne Wallays. De bewegingswetenschapper versterkt een reeds bestaand team dat actief is binnen de topsportwerking. Doel: de trainingscoördinatie en de opvolging van de kernrenners en hun omkadering.

“Extra dimensie aan dit ontwikkelingsverhaal”

Frederik Broché is alvast tevreden met de komst van Pauwels en Wallays. “Serge sloot net zijn carrière als renner af en krijgt bij Belgian Cycling de kans om zich te bekwamen in een functie als coach”, zegt de technisch directeur van de federatie. “Zijn recente ervaringen in het professionele wielrennen zijn een welkome aanvulling op de manier waarop er bij de wielerbond met coaches en renners wordt gewerkt.”

“Met de uitbouw van onze sportieve staf proberen we niet alleen te scoren in elitecompetities, maar samen met de regionale vleugels trachten we vooral een traject op lange termijn uit te stippelen voor talentvolle renners en rensters. Met de komst van Pauwels en Wallays zijn we ervan overtuigd dat we een extra dimensie geven aan dit ontwikkelingsverhaal.” (gvdl)