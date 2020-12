Rusland blijft geschorst wegens massaal dopinggebruik: geen Olympische Spelen in Tokio 2021, geen Winterspelen in 2022

Na weken van beraad heeft het Internationaal Sporttribunaal (TAS) in Zwitserland beslist Na bewijzen over jarenlange, staatsgestuurde dopingcultuur werd het land in december 2019 vier jaar geschorst voor het Wereld Anti-Doping Agentschap (Wada). In september 2018 was een eerdere schorsing uit 2015 opgeheven, op voorwaarde dat Rusland toegang zou verschaffen tot de gegevens en stalen van het dopinglab in Moskou. Toen bleek dat daarmee geknoeid was, werd een nieuwe vierjarige schorsing opgelegd. Die wordt nu gehalveerd tot twee jaar.

Concreet: Rusland mag als land en onder de Russische vlag niet deelnemen aan alle grote kampioenschappen. De belangrijkste: de Olympische Spelen van Tokio 2021 en de Winterspelen van Peking 2022.

Rusland mag wel deelnemen aan het EK voetbal in 2021, waar het onder meer tegen de Rode Duivels speelt. Dat EK geldt immers niet als een mondiaal evenement.

En een nog belangrijkere kanttekening: atleten die kunnen bewijzen dat ze clean zijn, mogen wél nog deelnemen, zij het als neutrale atleten en met een neutrale vlag en outfit. Zo was Rusland als land geschorst voor de Olympische Spelen van Rio 2016 maar namen toch 282 atleten deel, behaalden ze 56 medailles en eindigden ze daarmee als vierde in de internationale medaillestand. De atletiekbond heeft altijd het strengst opgetreden als het gaat om toelaten van Russische atleten.

Niet-onbelangrijk: de mogelijke uitzondering geldt ook voor ploegen.

Rusland kan nog beroep aantekenen bij een Zwitserse federale tribunaal, maar de kans op succes is veeleer klein.

Dopingonderzoeken lopen voort

Inmiddels lopen de dopingonderzoeken voort. Het International Testing Agency, het agentschap waaraan het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zijn antidopingprogramma toevertrouwde, zoekt met de recentste wetenschappelijke methodes naar verboden middelen die eerder onder de radar bleven. Meer dan de helft van de stalen van de Winterspelen van Sotchi 2014 zullen opnieuw onderzocht worden. De herteste Russische stalen van de Olympische Spelen van Peking 2008 en Londen 2012 leverden meer dan 130 positieve gevallen op.