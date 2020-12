KOERSNIEUWS. Roglic Sloveens sportman van het jaar, Mancebo doet er nog jaartje bij

Ook vandaag valt er weer wat koersnieuws te rapen. Wij bundelen voor u de belangrijkste kleine en minder kleine wielernieuwtjes.

Laatste update: 15u35

Primoz Roglic Sportman van het Jaar in Slovenië

Wielrenner Primoz Roglic is in Slovenië verkozen tot Sportman van het Jaar. De kopman van Jumbo-Visma won afgelopen jaar de Vuelta en Luik-Bastenaken-Luik en beëindigde het jaar als nummer één op de UCI World Ranking. Hij haalde het bij de verkiezing van de Sloveense vereniging voor sportjournalisten (DSNS) voor zijn collega-renner Tadej Pogacar, die hem eind september op de voorlaatste dag de Tourzege ontfutselde. Maandag werden Roglic en Pogacar nog samen verkozen tot Wielrenner van het Jaar in Slovenië. In de verkiezing voor Sportman van het Jaar was er wel een verschil tussen de twee toprenners. Roglic veroverde 61 stemmen, Pogacar 43. Het podium werd vervolledigd door basketter Luka Doncic. Wereldkampioen motorcross Tim Gajser werd vierde.

Francesco ‘Paco’ Mancebo doet er nog een jaartje bij

Ze lijken onverslijtbaar, de Spaanse renners. Na Alejandro Valverde (40) en Oscar Sevilla (44) is nu ook duidelijk dat Francesco Mancebo (44) volgend jaar in het profpeloton te zien zal zijn. De ervaren Spaanse klimmer liet aan de Spaanse website CICLO21 weten dat hij ook volgend seizoen voor het Japanse Matrix Powertag zal uitkomen. Toch moeten de Spanjaarden het inzake leeftijd afleggen tegenover Davide Rebellin. Hij viert in augustus van volgend jaar zijn vijftigste verjaardag en zal ook dan nog in het profpeloton te zien zijn.

WK-parcours Imola wordt decors Italiaans kampioenschap

Het WK-parcours in het Italiaanse Imola is duidelijk in de smaak gevallen. De selectieve omloop op en om het F1-circuit zal straks ook gebruikt worden voor het Italiaans wegkampioenschap. Ook de tijdrittitels bij mannen en vrouwen zullen er worden verdeeld. In 2022 mogen de vrouwen dan weer hun nationaal kampioenschap op de weg in Imola betwisten.

Pararoeier kiest noodgedwongen voor paracycling

Louis Toussaint zet zijn sportieve carrière verder in het paracycling. Dat maakte de Franstalige Liga Handisport donderdag bekend. Toussaint maakt de overstap van het pararoeien. Zijn beslissing komt er na een opeenvolging van schouderblessures. De 25-jarige Toussaint was als tiener al Waals kampioen op de weg bij de 15- en 16-jarigen. In 2012 raakte hij na een zwaar ongeval op training verlamd en koos ervoor verder te gaan als handbiker. In 2016 besloot de Namenaar over te stappen naar het pararoeien. Daarin behaalde hij vanaf 2017 enkele veelbelovende resultaten in internationale competities. Begin 2019 werd hij nog verkozen tot Paralympisch Talent van het Jaar. Zijn doel was een medaille pakken op de Paralympische Spelen van Parijs in 2024, maar vanaf het seizoen 2018-2019 kreeg hij last van steeds terugkerende schouderblessures die hem nu doen overstappen naar het paracycling.

