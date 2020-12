Christian Benteke staat weer in de schijnwerpers met “belachelijke” uitsluiting én goals

Arme Christian Benteke (30). De Belgische spits komt de jongste weken weer boven water bij Crystal Palace, maar ziet zijn goede flow voor de tweede keer op zes maanden tijd doorbroken door een onnodige rode kaart. “Belachelijk”, vindt zijn trainer, die wel tevreden is met de drie goals die zijn targetman scoorde. “Het is geweldig voor hem dat hij zijn kwaliteiten nog eens aan de hele wereld kan laten zien.”

We waren hem bijna vergeten. ‘Big Ben’, de toren uit Luik, die al sinds 2012 Engelse defensies terroriseert in de lucht. Na de komst van Michy Batshuayi bij zijn club Crystal Palace was hij zelfs geen eerste reservespits meer, maar de voorbije drie matchen sloeg hij ineens weer drie keer toe. Vlak na zijn dertigste verjaardag, alsof hij de wereld even wilde laten weten dat hij nog niet dood en begraven is na drie seizoenen op rij waarin hij niet meer dan drie keer kon scoren. Nochtans was hij in de vijf seizoenen ervoor goed voor 66 treffers.

Waarom lukt het dan nu ineens weer wel? Zijn toegenomen doelpuntenproductie blijkt het resultaat van een nieuwe aanpak van trainer Roy Hodgson. Die liet Benteke daarvoor vooral in functie van de ploeg spelen, maar nu zijn de zaken opnieuw omgekeerd. De zeventiger rekent opnieuw op flankvoorzetten en de kopkracht van zijn lange targetman om te scoren. “We hebben altijd geweten dat Benteke een spits is met kwaliteiten”, zei Hodgson. “Het is geweldig voor hem dat hij dat nog eens aan de hele wereld kan laten zien.”

“Belachelijke” rode kaart tilt hem voorbij Fellaini

Alleen: het plan-Hodgson en de wederstanding van Benteke kan voorlopig (of toch zeker al komend weekend) weer even de koelkast in. Aanleiding zijn twee luchtduels die de spits uitvocht in de match tegen West Ham. Twee keer botste de arm van Benteke ongelukkig tegen het hoofd van de tegenstander die met hem in duel wilde gaan, twee keer kreeg hij geel en dus rood.

“Belachelijk”, raasde Hodgson achteraf. “Hij probeerde zijn arm enkel te gebruiken als hefboom en ging puur voor de bal. Zoiets kan gebeuren als beide spelers in duel gaan.” Benteke kon er zelf om lachen als een boer met kiespijn. Op een juichfoto van hem met zijn armen omlaag reageerde hij op Twitter: “Hoe ik een goal vierde of ik die probeerde te springen zonder mijn armen?”

Voor hem is het een déjà-vu. In juli leek hij ook al eens vertrokken bij Palace, maar toen kreeg hij een onnodige rode kaart toen hij verhaal ging halen na het laatste fluitsignaal. Daardoor zag hij het einde van vorig seizoen door een schorsing aan zijn neus voorbijgaan. De grote spits zit nu al aan vier rode kaarten in zijn carrière in Engeland, waardoor hij van alle Belgen in de Premier League het meest uitgesloten werd. Hij kreeg meer rode kaarten dan Marouane Fellaini of Vincent Kompany.

Concurrentie met Batshuayi bij Palace én de Duivels

De situatie bij Crystal Palace is sowieso ook interessant voor bondscoach Roberto Martinez. Tot dusver is Michy Batshuayi de ideale stand-in voor Romelu Lukaku bij de Rode Duivels, maar doordat Benteke nu de voorkeur krijgt, komt ‘Batsman’ voorlopig even niet meer aan spelen toe. Bij Crystal Palace heeft hij dit seizoen ook nog geen enkele keer kunnen scoren. Als het zo verder gaat, zou Martinez wel eens kunnen beginnen twijfelen aan zijn spitsenhiërarchie. Voor Benteke, die het WK 2014 miste door een blessure en voor het WK 2018 simpelweg niet opgeroepen werd, zullen de komende zes maanden cruciaal worden.