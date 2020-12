Minister Vandenbroucke: “Ook ons land kan meteen na kerstmis beginnen vaccineren”

Eerder vandaag kondigde de Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen dat vaccinaties in de Europese Unie van start kunnen gaan op 27 december. Aanvankelijk was het niet duidelijk of ons land dat ook zou kunnen doen, maar minister Vandenbroucke bevestigde dat nieuws donderdag. Hij benadrukt ook dat streng zal worden opgetreden tegen overtreders van de coronamaatregelen.

“België is klaar. Als Pfizer een eerste symbolische levering gelijk kan verdelen in alle Europese landen, dan zullen wij onmiddellijk na Kerstmis dat signaal van hoop kunnen geven. Begin januari kan dan echt de campagne uitgerold worden”, kondigde de minister van Volksgezondheid aan in de Kamer. Vanaf 27 december zouden de eerste mensen dus ingeënt kunnen worden met het coronavaccin.

Frank Vandenbrouke (sp.a) loopt, zoals gewoonlijk wel niet vooruit op de agenda van het Overlegcomité dat morgen zal plaatsvinden. Wel gaf hij dit al mee: “We zullen het beleid sterker maken, beter omkaderen, versterken waar nodig, en overal daadkrachtig uitvoeren.” Vandenbroucke had eerder al aangegeven “erg bezorgd” te zijn over de stijgende cijfers. In de Kamer toonde hij zich positiever: “De laatste stukken zijn het zwaarst, maar we zullen slagen.”

Het komt er voor de minister nu op aan om de stijgende cijfers niet te laten evolueren tot een derde golf. Ons land bevindt zich op een kantelpunt. Hij ziet in de periode tussen kerst en nieuw “een zeer mooie kans” om opnieuw een daling in te zetten. “De scholen zijn gesloten en mensen zitten thuis”, aldus de minister. “Door onze contacten nu zo veel mogelijk te beperken, kunnen we onszelf, de zorgsector en de jongeren een zeer mooi kerstcadeau geven.”

De minister benadrukte ook dat het overgrote deel van de bevolking zich wel aan de maatregelen houdt. De daling in de cijfers zijn er het bewijs van, vindt hij. “De cijfers liggen tien keer lager dan de laatste keer dat we drastische maatregelen moesten nemen.” Vandenbroucke noemt het “enorme prestatie”. De regering zal zich daarom ook niet mild opstellen tegenover “de kleine groep mensen” die de maatregelen niet volgen, geeft hij mee. Hij verwijst daarbij naar het optrekken van de boetes (feestvierders riskeren 750 euro boete, organisatoren 4.000 euro). “Men is verwittigd”, klinkt het.