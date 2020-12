Kwartfinale Greenyard Maaseik in en tegen Las Palmas mét Spaans publiek. — © TV Limburg

In het volleybal staat Greenyard Maaseik vanavond voor een jubileumwedstrijd. Maaseik speelt in Gran Canaria zijn 250ste Europese match. Het neemt het in de kwartfinale van de CEV-Cup op tegen thuisploeg Las Palmas.