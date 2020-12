Volgens immunoloog Hans-Willem Snoeck spelen kinderen toch wel een grotere rol dan verwacht in de verspreiding dan het virus — © Photo News

Moeten onze scholen tot 31 januari dichtblijven? Immunoloog Hans-Willem Snoeck pleitte er woensdag voor in ‘Terzake’. “Ik denk dat we beginnen te zien dat die kinderen een hulpmotor zijn van de pandemie”, zei hij. “We hebben altijd gezegd dat er een prijs was voor het openhouden van de scholen”, reageert Steven Van Gucht.