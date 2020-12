Borussia Dortmund rekent, onder nieuwe coach, opnieuw op Thomas Meunier

Borussia Dortmund kan vrijdagavond bij de opener van de dertiende speeldag in de Bundesliga, op het veld van Union Berlijn, waarschijnlijk opnieuw rekenen op Rode Duivel Thomas Meunier. De rechtsachter stond sinds begin december aan de kant met een spierblessure, maar is hersteld. Dat bevestigde Dortmund-coach Edin Terzic donderdag op zijn persconferentie, één dag voor het duel in de Duitse hoofdstad. Terzic volgde zondag de ontslagen Lucien Favre op. De voormalige assistent van de Zwitser blijft zeker tot het einde van het seizoen T1 bij de Borussen.

De 29-jarige Meunier, die afgelopen zomer transfervrij de overstap maakte van PSG, was van bij de seizoensstart basisspeler bij Dortmund. Hij speelde tot dusver vijftien officiële duels voor de Borussen, waarin hij drie assists gaf. Tijdens de competitiewedstrijd op 28 november tegen Keulen werd zijn goede periode gestuit. Meunier liep een spierblessure op en miste de competitieduels in Frankfurt (1-1), thuis tegen Stuttgart (1-5) en in Bremen (1-2), de eerste match onder leiding van Terzic, en de Champions League-wedstrijden thuis tegen Lazio (1-1) en bij Zenit (1-2).

Vrijdag in Berlijn, bij het tweede duel onder leiding van Terzic, mag Meunier opnieuw verwacht worden. Ook middenvelder Thomas Delaney is hersteld van zijn rugproblemen. Verdediger Mats Hummels, die in Bremen kort voor het einde gewisseld werd met een spierblessure, is onzeker. Voorin mist Terzic nog steeds topspits Erling Haaland met spierproblemen. Ook Thorgan Hazard, de voorbije twee wedstrijden afwezig met een dijbeenverrekking, is vermoedelijk nog niet speelklaar.

Borussia Dortmund is na enkele wisselvallige weken in de Bundesliga weggezakt naar de vierde plaats, met 22 punten. Dat zijn er zes minder dan leider Bayer Leverkusen.