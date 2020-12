In de Meidoornstraat in Diest is woensdag rond 16.40 uur een 28-jarige bestuurder uit Hasselt die onder invloed was van drugs uit het verkeer geplukt. Donderdagochtend rond 1.45 uur vloog een 20-jarige Nederlandse pakjesbezorger die ook onder invloed van drugs was in de Hasseltsestraat tegen de lamp. Het rijbewijs van de twee chauffeurs is onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. tb