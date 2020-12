Davide Rebellin krijgt ook op z’n 49ste niet genoeg van de koers: “Ik ben zo blij als een kind op de fiets”

De Italiaan kon omwille van het coronavirus het voorbije seizoen weinig wedstrijden rijden. In zijn enige rittenkoers, de Roemeense Sibiu Tour (2.1), werd hij eind juli nog achtste in het eindklassement.

Davide Rebellin won in zijn loopbaan klassiekers als Luik-Bastenaken-Luik (2004), de Amstel Gold Race (2004), de Waalse Pijl (2004, 2007 en 2009), het Kampioenschap van Zürich (1997) en een etappe in de Giro (1996). Tussen juli 2009 en april 2011 stond Rebellin bijna twee jaar aan de kant voor een positieve dopingplas.

Dieet

Rebellin werd in 1992 profwielrenner, bijna 29 jaar geleden. “Passie is mijn drijfveer”, reageert de Italiaan. “De voorbereidingen op de koersen en het gevoel dat ik ervaar tijdens wedstrijden, dat zorgt ervoor dat ik beter leef. En dan ben ik zo blij als een kind. Er is veel veranderd sinds ik begonnen ben. Ik train meer op explosiviteit. Dan focus ik mij meer op de kwaliteit van de trainingen dan op de kwantiteit. Daarnaast volg ik al vijf jaar een vegetarisch dieet.

Maar wanneer gaat hij nu echt stoppen? “Ik zou halverwege het seizoen kunnen stoppen of eind 2021. Maar ik kan ook gewoon doorgaan. Hoe dan ook blijf ik bezig met de fiets.”